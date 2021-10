You 3: Victoria Pedretti commenta il finale e la storia tra Joe e Love

Da venerdì 15 ottobre è disponibile su Netflix la terza stagione del thriller You. Tra poche luci e tante ombre abbiamo assistito allo svolgersi del matrimonio tra Love e Joe. Il loro è da sempre un amore malato e il finale tragico arriva in maniera non del tutto inaspettata. Ecco cosa ne pensa l’attrice protagonista Victoria Pedretti.

“Per me è stato terribilmente difficile morire interpretando questo personaggio”, ha raccontato a Tvline l’attrice di You. “Non avevo mai vestito i panni di qualcuno per così tanto tempo perciò è stato molto emozionante. Per lei l’esito tragico non è arrivato inaspettato. Sapevo che Love sarebbe morta alla fine della stagione, me lo sentivo. Sapevo anche di non dover rimanere nella serie per più di due stagione perciò era scritto”.

Victoria Pedretti ha poi parlato del passato del suo personaggio e della storia con Joe. Già dai flashback della scorsa stagione il pubblico aveva capito che lei aveva avuto un ruolo nella morte del primo marito. Nemmeno io però sapevo i dettagli fino alla fine quando gli sceneggiatori hanno deciso che fosse onesta. In questa morte Love si riunisce anche con il fratello Forty per cui il dolore non è mai passato. Non dimentichiamo infatti che per tutta questa stagione è una donna in lutto. Una sorella che ha perso il gemello a cui era legatissima e che non trova appoggio nella famiglia.

Nella precedente stagione di You Love giustifica i suoi istinti peggiori incolpando Joe. Love uccide perchè crede di non avere alternative. La devasta ogni volta compiere un omicidio. Mi sono divertita a interpretarla nel rapporto con Joe. Ho adorato il confronto tra l’apparire buoni ma il commettere allo stesso tempo azioni terribili. Stare con Joe amplifica il suo istinto e credo che lei ne trovi giustificazione in un certo senso.