You – Netflix: I produttori svelano qualche dettaglio sulla quarta stagione

Lo scorso 15 ottobre ha fatto il suo debutto su Netflix la terza stagione di You (leggi la recensione). Poche ora prima dell’uscita dei nuovi episodi la piattaforma annunciava il rinnovo per la quarta stagione. Ecco cosa potremmo vedere nella prossima parte di questo dramma sugli stalker

Tra le novità della stagione quattro di You avremo il cambio di location. Dopo New York, Los Angeles e Madre Linda Joe arriverà in Europa e precisamente a Parigi. Nell’ultimo episodio della terza parte infatti il protagonista è arrivato nella capitale francese alla ricerca di Marienne. Sono entusiasta all’idea di ambientare una stagione in Europa, ha raccontato a Tvline Sera Gamble. Del resto le persone spiacevoli sono ovunque nel mondo. Inoltre, Joe ritiene quella umana una razza che merita l’estinzione. Staremo a vedere chi prenderà di mira a Parigi.

Ho sempre immaginato i personaggi di questa serie come l’uno specchio dell’altro, ha continuato la creatrice. Love è in maniera molto accurata lo specchio di Joe. In un certo senso lo è anche Marienne, dato che provengono da un background molto simile. Penso che il termine anime gemelle sia problematico da definire. Penso che in un mondo un po’ squilibrato e imperfetto loro possano diventare l’uno il supporto dell’altro. Capiscono cose che per persone al di fuori potrebbero essere incomprensibili.

Su quello che potrebbe succedere nella quarta stagione di You ci sono ovviamente molte teorie. Marienne e Joe si ritroveranno? Lei avrà paura di lui o lo comprenderà? Joe cambierà? Come continuerà il rapporto con il figlio ora affidato alla coppia di amici gay? Joe troverà una nuova ossessione tra le luci di Parigi? La falsa morte di Joe sarà scoperta e lui consegnato (finalmente) alla giustizia?