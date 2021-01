Oggi, durante il nuovo daytime di Amici, Arianna riceve una lettera nella quale Rudy Zerbi la mette per l’ennesima volta in sfida. Si tratta della quinta volta dall’inizio di questa edizione.

Ecco dunque che la ragazza entra in crisi dichiarando apertamente: “Non è più un sogno, sta diventando un incubo”.

Dopo aver saputo della nuova sfida che Rudy Zerbi le ha assegnato, Arianna ha un duro sfogo:“Se mi mette sotto con la macchina fa prima”.

Arianna ed Evandro ancora in crisi ad Amici

Quello che rimprovera al professore è il fatto che non le stia facendo vivere nel modo ottimale il suo tempo nella scuola. Dovendo affrontare una sfida nuova ogni settimana, infatti, viene costantemente messa sotto stress.

Durante lo speciale del sabato, la professoressa Anna Pettinelli ha dato un’ultima possibilità a Evandro e una volta tornato in casetta si confronta con i compagni. Il ragazzo afferma che prima di entrare nella scuola si è visto sempre più come un autore che come cantante. Questo potrebbe essere il motivo di tutti i giudizi negativi finora ricevuti dagli insegnanti per le sue esibizioni.

Lo stesso concetto lo ribadisce poco dopo anche con la sua professoressa. Una volta in sala prove, Evandro si dimostra molto dubbioso sul suo percorso ad Amici continuando a sostenere che avrebbe meritato l’eliminazione e non un’altra possibilità.

L’insegnante pur infastidita dall’atteggiamento rinunciatario del ragazzo dice che quello della scorsa puntata non era il momento giusto per una decisione così drastica. Aveva bisogno, infatti, di parlargli prima di eliminarlo.

Durante questa settimana, Evandro sarà dunque sotto sua osservazione, dopo di che in puntata deciderà se sostituirlo. Nonostante lui e Arianna siano di nuovo in crisi per loro c’è una buona notizia. I loro inediti, insieme a quello di Leonardo, sono da stanotte su tutte le piattaforme digitali.