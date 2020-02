Chupa Chups: tutti gli ospiti dell’evento Fun Valentino ad Arese!

Quale migliore occasione di festeggiare il San Valentino se non con un evento super divertente e spensierato in compagnia dei vostri idoli? Chupa Chups ha organizzato per voi, a proposito, due giornate che vi invitiamo a non perdervi per nessun motivo al mondo!

Il brand di lollipop più celebre al mondo vi invita al party Fun Valentino, una due giorni di puro divertimento al centro commerciale di Arese, alle porte di Milano.

Nel corso dell’evento Fun Valentino Chupa Chups sfida gli innamorati nella divertente challenge #chupachupalovers! Per partecipare dovrete scegliere il gusto più adatto per descrivere l’amore e mettere alla prova voi e il vostro partner per vedere se sa riconoscerlo.

La challenge #Chupachupslover sarà virale su Tik Tok, il social network più amato dalla Generazione Z, dove alcuni dei tiktokers idoli dei teenager daranno il via con il primo video. Ecco il motivo dietro la presenza di alcuni prestigiosissimi ospiti!

Tutti gli ospiti di Fun Valentino ad Arese!

A partecipare all’evento Fun Valentino saranno la coppia Luca&Katy e i fondatori di House of Talent, tutti protagonisti della seconda edizione del format tv Il Collegio, che incontreranno i loro fan al Centro Commerciale di Arese. L’appuntamento è fissato il 14 febbraio dalle 15 alle 19 (con Luca&Katy) e il 15 febbraio dalle 14 alle 20 (con i ragazzi di House of Talent), al piano terra di fronte alla Mondadori.

Tutte le coppie riceveranno, come simbolo del loro amore, una pergamena firmata da Chupa Chups e un bouquet di lollipop. Gli influencer saranno inoltre disponibili per selfie e autografi!

Fragola e Panna, se il gusto dell’amore coincide con quello della passione. Cola, se l’ingrediente segreto di una relazione è il divertimento. Arancia, se per descrivere l’amore la migliore parola è felicità. Infine Ciliegia, se si pensa all’Amore tout court, nella sua forma più pura. Questi i gusti protagonisti della challenge di Chupa Chups che verrà lanciata dagli influencer. La House of Talent crew riunirà, vi informiamo, alcuni dei tiktokers più amati dai teenager, protagonisti del format televisivo che è stato un vero e proprio successo “Il Collegio”. Prenderanno parte alla challenge di Chupa Chups Michelle Cavallaro, Noa Planas, Swami Caputo, Roberto Magro, Federico Mancuno e Caterina Cantoni!