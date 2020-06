Addio a Yohan: morto in circostanze misteriose il cantante dei TST

Siamo distrutti nel comunicarvi la più atroce delle notizie. Lo scorso 16 giugno, il membro dei TST Yohan ha lasciato questo mondo.

#Update: KJ Music Entertainment have confirmed the passing of TST (Top Secret)’s Yohan on June 16th

They ask for to refrain from discussing potential causes of death for respect of Yohan’s family

Condolences to Yohan’s family and may he rest in peacehttps://t.co/IHEzLIBnes

— 파룬 (@balloon_wanted) June 17, 2020