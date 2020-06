A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, vengono posticipati al 2021 i concerti de IL VOLO previsti questa estate all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina.

Ecco le nuove date di quattro concerti a cui teniamo moltissimo: all’Arena di Verona e a Taormina!

Recuperiamo i concerti che sono stati annullati:

#IlVolo pic.twitter.com/Pr8qV5k9YP — (@ilvolo) June 16, 2020

Ci avete chiesto in tanti informazioni sul nostro tour e vi ringraziamo sempre per tutto l’affetto che ci dimostrate ogni giorno. Oggi possiamo dirvi che le date del “10 Years Live” verranno comunicate quanto prima e comunque non oltre il 31 Luglio 2020. così rispondevano i ragazzi de Il Volo ai loro fans poco più di un mese fa

Di seguito le nuove date:

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

I biglietti acquistati rimangono validi per le date corrispondenti del 2021.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili su www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati.

Ulteriori info su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Per chi lo desidera e per la maggior parte degli eventi è possibile collocare in vendita i biglietti su www.fansale.it il mercato di rivendita di biglietti di TicketOne, dove il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale. Per gli acquisti effettuati, che prevedono il ritiro sul luogo dell’evento, verranno inviate via email le indicazioni utili per poter collocare i biglietti in vendita.

Per tutti gli eventi riprogrammati e soggetti a nominatività è inoltre possibile effettuare il cambio nominativo seguendo le istruzioni dedicate su: www.ticketone.it/cambio-nominativo.

NOMINATIVITÀ: Questo evento, ad esclusione delle date di Taormina, è soggetto alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento. Ciascun titolo di accesso riporterà il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

CAMBIO NOMINATIVO: Per questo evento sarà consentito eseguire la procedura di cambio nominativo del biglietto, a partire dall’1 giugno 2020 e fino al giorno dell’evento online e presso un qualsiasi punto vendita TicketOne. Per gli acquirenti con ritiro sul luogo dell’evento verrà garantita l’apertura dello sportello dedicato con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento, così da poter procedere per tempo al cambio nominativo tramite piattaforma online.

LIMITI DI ACQUISTO: Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. La disponibilità dei posti è limitata.

Acquista online e scegli la consegna tramite Corriere Espresso per ricevere l’esclusivo FanTicket.