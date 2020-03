Coronavirus: Giuseppe Conte diventa un teen idol, ecco le sue fancam

Che ci crediate o meno, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è ufficialmente trasforrmato in un teen idol. Per quanto questa frase vi possa sembrare assurda, sappiate che è tutto vero. L’emergenza Coronavirus, che il premier sta cercando di gestire con un coraggio invidiabile, ha trasformato il politico nel nuovo punto di riferimento dei giovani.

Nelle ore successive agli ultimi decreti shock di contenimento del Coronavirus, Giuseppe Conte è finito nei programmi di montaggio video dei K-pop stans. Sono infatti stati in molti ad aver dedicato a Giuseppe Conte quelle che in termine tecnico si chiamano “fancams“.

Le fancam di Giuseppe Conte ai tempi del Coronavirus: ecco cosa sono!

Per tutti i “boomer” all’ascolto, dovete sapere che una fancam è, in estrema sintesi, un video dedicato (di norma) ad una star del K-pop. Il termine e il concetto di fancam si è sviluppato su Twitter, dove questi video vengono utilizati, di norma, per promuovere un artista K-Pop di turno.

BTS’ legendary Save Me KCON fancam!

Look at that synchronization & passion. I remember watching this over and over again when I first started stanning and I’m still in awe😲 pic.twitter.com/MfMkBfbIOd — JP🏡😊 (@agirlinthepark) March 12, 2020

Spesso e volentieri, le k-pop stans rispondono a conversazioni e thread su Twitter con le fancam per fare pubblicità, a modo loro, ai loro artisti preferiti. Il più classico esempio di fancam sono i video dei BTS che ballano scatenati sul palco. Soltanto che, per l’appunto, a diventare protagonista di fancam è ora propio Giuseppe Conte. Il Coronavirus ha dunque in qualche modo contribuito a fare “scoprire” ai più giovani il nostro premier.

Qui sotto potete recuperare alcune delle fancam che il popolo di Twitter ha dedicato al premier Conte in queste ore così difficili.

Fate arrivare questa fancam a 1M se lo merita pic.twitter.com/Gwl1kMcedR — ❀ 𝓘𝓻𝓮𝓷𝓮¹²⁷ ❀ (@xVincentmalloy_) March 11, 2020

Ci sono troppe fancam belline di giuseppe. È difficile sceglierne una da spammare😭 #CONTE pic.twitter.com/31Zr1kXWev — isabella⁴⁴⁵ (@monxsunshine) March 12, 2020

mi raccomandp stremmate la mia fancam su conte pic.twitter.com/vDlLCo8gec — ma c sfaccimm conte tvb (@Malcis_) March 11, 2020

Il popolo del web, anche in tempi di Coronavirus, ci regala in ogni caso anche molte altre soddiisfazioni. Su Instagram e Twitter, nel frattampo, sono infatti già apparsi gli account “Le bimbe di Giuseppe Conte” o ancora i “Giuseppe Conte stan account“. #Noirestiamoacasa, dunque, per goderci tutte le fancam dedicate al Premier. Scontato dire che dovreste anche voi fare lo stesso!