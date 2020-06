Disney per la Croce Rossa: Noemi canta Il cerchio della vita

Dopo Francesca MIchielin, Disney Magic Moments continua con una bellissima performance di Noemi. La cantante romana ha interpretato la celebre Il cerchio della vita, tratta dalla colonna sonora de Il Re Leone.

#DisneyMagicMoments: Noemi per Croce Rossa Italiana

Noemi torna a far parte della famiglia Disney dopo aver interpretato nel 2012 la versione italiana di due emozionanti brani del film d’animazione Disney e Pixar Ribelle – The Brave, “Il cielo toccherò” (“Touch the Sky”) e “Tra vento e aria” (“Into the Open Air”).

Queste le parole di Noemi

Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che in questo periodo hanno speso il proprio tempo per fare del bene e aiutare gli altri, in particolare la Croce Rossa Italiana che si è fortemente impegnata affinché questo momento diventasse il tempo della gentilezza.

Che cos’è Disney Magic Moments

L’iniziativa globale Disney Magic Moments ha lo scopo di portare la magia Disney nelle case delle famiglie, attraverso contenuti di intrattenimento di varia natura.

Il nuovo sito sarà anche il punto di raccolta di un progetto di intrattenimento musicale creato da Disney Italia a supporto della Croce Rossa Italiana, che si apre con una performance esclusiva di Francesca Michielin. Il progetto consisterà in una collezione di video in cui artisti e talent italiani interpretano i loro preferiti tra i brani tratti dalle colonne sonore dei film Disney, con lo scopo di creare un momento magico e di condivisione per le famiglie e di dare il proprio contributo per rendere migliore questo momento.

Questa attività, oltre a fornire intrattenimento, vuole infatti supportare il lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana, con particolare attenzione all’impegno dell’associazione nel trasformare questo periodo nel “Tempo della Gentilezza” così come lo ha chiamato la CRI fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 includendo in questa definizione una serie di servizi a favore delle persone più fragili che, con l’emergenza sanitaria in corso, si sono ritrovate isolate.