K-pop: ecco la lista dei cantanti più cercati su Google nel 2020!

Curiosi di sapere quali sono state le star del K-pop più cercate in questa prima metà del 2020? Ebbene, abbiamo la risposta che state cercando!

Nelle scorse ore, Google ha reso disponibile i dati relativi a questi primi sei (difficilissimi!) mesi del 2020. Mesi dominati in particolare, perlomeno sul più celebre motore di ricerca, da uno dei nostri cantanti preferiti in assoluto!

Ecco chi è l’Idol K-pop più cercato su Google nel 2020 (fin’ora)

Jungkoook dei BTS si conferma ancora una volta l’Idol più seguito e amato in assoluto. La notizia è stata per l’appunto confermata dai Google Trends del 2020 e riportata anche da molte pagine fan, orgogliose del loro idolo.

[INFO] Jungkook was the most searched K-pop idol on Google for 22 weeks out of 25 weeks in the first half of 2020.

I record battuti da Jungkook dei BTS in ambito K-pop (ma non solo) non si fermano certo qui. L’artista è infatti quello più amato su TikTok: video con hashtag #Jungkook hanno infatti superatoad oggi le 10 miliardi di visualizzazioni. Inoltre, ad oggi Jungkook è l’Idol K-pop più cercato su Youtube.





I record che Jungkook continua a macinare ormai non si contano più. Nel 2018, il suo pezzo solista Euphoria è stata la canzone di un artista solista K-pop a rimanere per il maggior numero di settimane nella Billboard Chart nella sezione World Digital Song Sales. Con oltre 4 milioni di copie vendute, Euphoria è ad oggi la canzone b-side più venduta di sempre da un artista koreano.

I BTS, nel frattempo, continuano a macinare primati a loro volta, anche se nel mondo K-pop di recente sono stati superati dalle Blackpink. Il video di How you like that, infatti, è stato il videoclip musicale ad aver ottenuto più visualizzazioni di sempre in sole 24 ore!