Year on TikTok 2020: come fare per scoprire il tuo anno in breve

Il 2020 è stato un anno diverso, ci ha dato e tolto tanto e sarà ricordato da tutti come un anno di cambiamento. Tutti i cambiamenti hanno in sé un elemento di positività e speranza e, TikTok – che già nella sua mission esprime il desiderio di ispirare creatività e portare allegria – ha pensato di andare oltre e trovare gli elementi positivi che ricorderemo di questo anno. La piattaforma, inoltre, ha deciso di lanciare una nuova funzionalità con la quale ripercorrere il vostro 2020: stiamo parlando di Year on TikTok 2020!

Year on TikTok 2020: ecco come funziona

Per gli italiani il 2020 è stato un anno di resilienza, spirito di comunità, scoperte e sperimentazioni. È quanto emerge da una ricerca promossa da TikTok in collaborazione con YouGov, pubblicata oggi. Uno studio che svela i sorprendenti cambiamenti avvenuti nella vita delle persone in molti Paesi europei, Italia compresa.

L’indagine viene pubblicata in concomitanza con il lancio di Year on TikTok. La funzione della piattaforma che dà la possibilità di rivivere il proprio anno su TikTok. Year on TikTok, già disponibile in Italia, mostrerà a voi utenti la compilation dei loro video, trend, creator ed effetti creativi preferiti e permetterà loro di scoprire le loro top vibe dell’anno, in base ai contenuti che hanno amato di più.

La compilation, inoltre, metterà in evidenza come creator e trend hanno conquistato l’immaginazione della community di TikTok nell’anno appena trascorso. La funzione Year on Tik Tok 2020, inoltre, sottolineerà come hanno intrattenuto, supportato, affascinato e formato gli utenti.

Il video-riassunto, proprio come era stato nel caso di Spotify o dell’Instagram Best 9, lo potrete scaricare e condividere su TikTok e non solo.

TikTok, vi ricordiamo, ha lanciato nei giorni scorsi molte altre piccole e grandi novità per ricordare il 2020 appena trascorso. Cliccando qui potete trovare per esempio la lista dei migliori creators del 2020. Qui invece potete scoprire come partecipare alla challenge #imparatonel2020!