Chi sono i 10 tiktoker migliori in Italia del 2020? TikTok, la piattaforma più amata dai giovani (e non solo!) ha diramato nelle scorse ore un comunicato con una selezione davvero molto speciale a riguardo!



TikTok, nel 2020, ha vissuto una vera e propria esplosione. Tutti prima o poi si sono imbattuti in almeno un video caricato sulla piattaforma. E non ce ne stupiamo per nulla! TikTok è un’app che permette infinite possibilità creative e ci regala tante soddisfazioni e risate proprio grazie alla genialità dei suoi creators.

Ognuno, su TikTok, si è creato la propria personalità e la propria nicchia. C’è chi fa balletti scatenati, chi intrattiene con tutorial, chi interpreta personaggi e chi gira video comici con un vero e proprio script. Insomma, chi più ne ha più ne metta!

TikTok ha dunque voluto rendere omaggio ai creators migliori stilando una lista che, in ogni caso, tiene in considerazione solo una parte delle centinaia di talentuosi tiktoker oggi in Italia. Qui sotto trovate la lista dei migliori!

I 10 tiktoker migliori del 2020: ecco la lista ufficiale

Molti di questi, fra l’altro, noi di Ginger Generation abbiamo avuto la fortuna di intervistarli! Scopriamo insieme chi sono stati i migliori creator di questo anno così strano!







Luciano Spinelli

Nato artisticamente con il boom di Musical.ly, Luciano è ad oggi uno dei tiktoker più seguiti e amati in assoluto. Il successo sui social l’ha portato a raggiungere molti altri traguardi. Fra questi il doppiaggio del personaggio di Pugsley in La Famiglia Addams. Cliccando qui potete leggere la nostra intervista!

@lucianospinelli C’è chi giocava al DS e chi guardava le sorelle fantasma su Disney channel 😂 ♬ original sound – emie♡

Gabriele Vagnato

Diventato celebre per le sue interviste su Youtube ai colleghi creator, Gabriele l’abbiamo incontrato in occasione dell’uscita del libro La mia vita è una sfiga!

@gabrielevagnato stanotte ho fatto un incubo così ho trovato 5 motivi per seguirmi, mi sembrano piuttosto convincenti, su una scala da 1 a 10 direi almeno 6 e mezzo ♬ suono originale – Gabriele Vagnato