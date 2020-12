Netflix annuncia la serie animata “Strappare lungo i bordi”

Netflix ha annunciato la nuova serie d’animazione “Strappare lungo i bordi” scritta e diretta dal celebre fumettista Zerocalcare. Attualmente la serie risulta essere ancora in lavorazione. Come sicuramente conosceranno gli appassionati del fumetto italiano, Zerocalcare è lo pseudonimo di Michele Rech, famoso per opere quali La profezia dell’armadillo, Un polpo alla gola e Macerie prime. Strappare lungo i bordi arriverà a breve sul servizio streaming. La serie animata, prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, risulta essere il primo cartone animato di Zerocalcare ed è ambientato nell’oramai famoso universo narrativo dell’autore. Avremo dunque la possibilità di vedere personaggi oramai divenuti cult, come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, con la voce di Valerio Mastandrea.

STRAPPARE LUNGO I BORDI, LA SERIE A BREVE SU NETFLIX: PARLA ZEROCALCARE

Zerocalcare ha parlato di Strappare lungo i bordi, serie da lui sceneggiata e diretta, a breve disponibile su Netflix. L’autore ha dichiarato: “Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo” e poi ancora: “Al tempo stesso mi sarebbe piaciuto alzare l’asticella, sfruttare di più il mezzo video in termini di regia, di movimento, mantenendo però il mio linguaggio e i miei temi e continuando ad avere il controllo totale sulla storia. In questo senso Netflix mi ha messo in condizione di lavorare in un modo che tiene insieme tutti i piani: libertà assoluta nei contenuti e nei linguaggi, possibilità di collaborare con persone più capaci di me, per raccontare una storia su una piattaforma accessibile ormai praticamente a tutti. Speriamo che tempo che esce la serie il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo”.

IL TRAILER

In un recente tweet Zerocalcare ha proposto il trailer Netflix di Strappare lungo i bordi. Il promo è accompagnato dalla seguente didascalia da parte dell’autore: “So mesi che quando dico che devo lavorare mi rispondono “ellamadonna, ormai i libri li hai consegnati, che c**** devi fa ancora” e io mi mozzico la lingua perché se lo dico mi deportano a Guantanamo. Oggi è il giorno in cui finalmente posso rispondere: sto a fa questo”. Noi ve lo proponiamo qui di seguito. Buona visione!

Zerocalcare - Strappare Lungo i Bordi | Netflix

