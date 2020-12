#imparatonel2020: TikTok ha lanciato una nuova challenge con la quale ha voluto celebrare tutti i traguardi che abbiamo ottenuto in questo anno così difficile. E il bello è che per la prima volta la sfida avrà anche dei vincitori che si porteranno a casa un bel premio!

#imparatonel2020: come partecipare al concorso di TikTok!

l 2020 di TikTok è stato sorprendente, in modo sicuramnte negativo ma anche positivo! Ora che ci accingiamo a salutarlo, lo facciamo celebrando quello che per noi è stato più significativo. La Community e la sua capacità di insegnare e imparare su TikTok. Per tale ragione, la piattaforma vuole premiare la creatività e i contenuti di apprendimento con uno speciale concorso! TikTok vi invita infatti a condividere gli insegnamenti di questi ultimi 12 mesi utilizzando l’hashtag #ImparatoNel2020.

Tra tutti i maggiorenni che parteciperanno tra il 15 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, una giuria selezionerà 5 vincitori e ogni vincitore sarà premiato con un Voucher Amazon del valore di 2.000€ da spendere in materiale didattico (si applicano le condizioni generali).

Il concorso #ImparatoNel2020 corona un anno particolare. Un anno segnato dalla nascita ed esplosione del trend #ImparaConTikTok – il filone di video educativi che rappresenta il nuovo modo di apprendere e condividere conoscenze, competenze e interessi. Sono, infatti, oltre 3.8 miliardi le visualizzazioni ottenute da maggio ad oggi. Nel corso dell’anno, sono cresciuti in maniera esponenziale i profili specializzati in diverse tematiche, i contenuti su lingue straniere, di cultura generale, storia dell’arte e del cinema, scienza, cucina, fotografia e tanto altro ancora.

La piattaforma è diventata un’enciclopedia virtuale da tenere comodamente nel palmo della propria mano. Una risorsa in cui il reciproco scambio, non solo è offerto dai singoli utenti ma anche da realtà rappresentanti l’eccellenza italiana.

Ci auguriamo, ovviamente, che le sfide che avete affrontato quest’anno vi aiuteranno a superare anche quelle che si presenteranno nel 2021. Sarà un anno di rinascita e, ci auguriamo, di grandi soddisfazioni!