One Direction: Simon Cowell crede di poter riformare la band

Simon Cowell afferma che potrebbe convincere gli One Direction a esibirsi di nuovo insieme. Se solo riuscisse a riunire tutti e cinque i membri in un unico posto.

Il 61enne, che ha creato la band 11 anni fa a X Factor, ha detto di non sapere quali membri della band si stanno trattenendo da una reunion. Tuttavia, crede di poterli convincere a mettere da parte le loro divergenze.

“Forse potrei persuaderli” Simon Cowell ha affermato a The Mirror. “Penso che accadrà. Se si mettessero insieme, che si tratti di fare di nuovo dischi o di andare in tournée, sarebbe la cosa più incredibile” ha aggiunto.

Il produttore ha concluso: “Se potessi entrare in una stanza con loro e dire semplicemente: ‘Sai cosa, che siano sei mesi o qualcosa del genere, penso che ti divertiresti così tanto’. Forse potrei convincerli”.

I commenti di Simon arrivano dopo che è stato annunciato che sarebbe tornato in TV con il nuovo show canoro di ITV, Walk The Line. Questo ritorno avverrà 10 mesi dopo il suo incidente con la bici elettrica.

Il magnate della musica è stato costretto a ritirarsi da Britain’s Got Talent l’anno scorso. Ashley Banjo lo ha sostituito nella giuria dopo che l’incidente lo ha lasciato con la schiena rotta.

Ora Simon è finalmente pronto a riprendere il timone ancora una volta mentre guiderà la giuria per il nuovissimo spettacolo canoro. Intanto, il discografico britannico è già impegnato nelle riprese di America’s Got Talent. Walk The Line sarà, pertanto, il suo ritorno in TV nel Regno Unito.

Per quanto riguarda gli One Direction, non si sono esibiti insieme come una band completa da quando Zayn Malik ha lasciato la band nel 2015. Dopo che Zayn si è separato dal gruppo, Harry, Niall, Liam e Louis hanno registrato un quinto album, prima di annunciare una pausa a tempo indeterminato.