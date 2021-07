I Maneskin: il nuovo album uscirà entro la fine del 2021

I Maneskin sono già al lavoro in studio sui brani che comporranno il nuovo album. Teatro D’ira Vol. 2 sarà pubblicato entro la fine dell’anno!

Si tratta di una notizia appena riportata da All Music Italia, confermata anche dai fan che li tengono d’occhio costantemente e che non si perdono neanche una loro mossa.

No ma i ragazzi sono tornati alla Må House! pic.twitter.com/H1mQ92GuTD — È uscito Teatro d’ira Vol. 2? (@uscitoteatrodir) July 20, 2021

Teatro d’ira vol. 2 in the making! pic.twitter.com/O2bjNuX8CN — È uscito Teatro d’ira Vol. 2? (@uscitoteatrodir) July 21, 2021

A riprova di ciò, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas sui loro profili social hanno dichiarato “Ci sono altri pezzoni in arrivo“. Ma non è finita qui, perché potrebbe esserci a breve anche un duetto con la band ucraina dei Go_A, anch’essa in gara all’edizione di Eurovision che ha visto trionfare i Maneskin.

La band inoltre, in un incontro stampa dei giorni scorsi dopo la premiazione al Campidoglio, ha per la prima volta parlato della rottura con la manager che li ha seguiti sin dall’inizio, Marta Donà:

“Dal punto di vista del cambio management non è stato fatto per una questione di raggiungere un pubblico internazionale, ma per altre motivazioni, anche artistiche. Non ha nulla a che vedere con quello che è successo, anche perché tutto quello che sta accadendo, sta accadendo con la musica che abbiamo scritto anni fa“, hanno detto i Maneskin.

Il gruppo è tornato dunque a incidere nuova musica. Nel frattempo si prepara anche a un grandioso tour che li porterà nei principali festival d’Europa e nei palazzetti italiani.

Per chiudere in bellezza tutto quello che l’uscita del primo volume dell’album Teatro d’Ira ha comportato, il prossimo anno i quattro realizzeranno infine un concerto-evento al Circo Massimo di Roma. Cosa vi aspettate dal nuovo album dei Maneskin?