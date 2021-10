X Factor 2021: testo e traduzione dell’inedito Useless di Karakaz

Useless di Karakaz è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Karakaz dice che il suo progetto “non ha una distinzione precisa, è senza limiti” e il nome è un omaggio a suo nonno, partito da giovane per Caracas per cercare di costruirsi un futuro. Il suo inedito Useless conquista subito tutti i giudici generando però qualche divergenza tra Mika e Manuel Agnelli.

Testo Useless di Karakaz

I’m useless, and I carry it all night x4

And I know you really wanna know

It’s resistance, do you really wanna go?

X2

I used to fuck you too you little tickets

I’m useless And i I carry it all night x4

Traduzione Useless dei Karakaz

Sono inutile, e lo porto tutta la notte x4

Sono inutile, e lo porto tutta la notte x4

E so che vuoi davvero saperlo

È resistenza, vuoi davvero andare? X2

E so che vuoi davvero sapere,

È resistenza, vuoi davvero andare?

E so che vuoi davvero sapere,

È resistenza, vuoi davvero…

Anche io ti fottevo, piccoli biglietti

Sono inutile e lo porto tutta la notte x4