X Factor 2021: audio e testo di Cherí di Vale LP

Cherí di Vale LP è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Vale LP, ovvero “Vale La Pena”, nella musica ha trovato il luogo più sicuro tramite il quale comunicare. Da piccola ha sofferto per l’incapacità di esprimere le proprie emozioni e, anche per questo, per lei le parole hanno un peso enorme: da sempre sente il bisogno di comunicare, soprattutto con sé stessa, e la musica le ha dato la chiave per unire pensiero e parole. Si presenta a X Factor 2021 con il suo inedito Cherí, un messaggio dedicato a una persona a lei cara. L’intelligenza della giovane artista colpisce immediatamente i giudici, che tuttavia ritengono che ci sia ancora del lavoro da fare per conquistare una piena maturità.

Testo Cherí di Vale LP

Autodistruzione come mantra sugli specchi

Mi dici: “Non sprecare tempo”, dopo spariresti

Tanto spariresti

Tanto spariresti

Parlo di me perché so nulla di me

Parla la musica e mi lascio andare nel suono

Siamo umani, chéri, odiamo il lunedì

La gente cerca di capirci, e quando siamo soli

Mi dici: “Basta così” mentre fumo marjiuana

Ho bisogno poi di un week-end due volte a settimana

La vita è una puttana

La vita è una puttana, eh

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo

Che sia il tempo

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siamo da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci