Gaia Gozzi – Io e te: audio e testo della canzone

Gaia ha pubblicato Io e te, uno dei brani dal suo nuovo disco, Alma, rilasciato oggi venerdì 29 ottobre.

Audio Io e te di Gaia

Testo Io e te di Gaia

Io e te, noi due, tutto il mondo

Salto di casa in casa

In un secondo casa mia è diventata il mio cuore vagabondo

Eu, você, nós dois e todo mundo

Pulo de casa em casa em um segundo, no meu peito

Levo tudo o que eu tenho, quase tudo

C’è chi sente, chi sente di più

Perché è sempre triste

C’è chi sente, chi sente di più

Perché non si trova

Ma chi si trova mai (Ma chi si trova mai)

Il bello è cercarsi (Cercarsi)

Ma chi si trova mai (Ma chi si trova mai)

Il bello è cercarsi

Tanto tutto un giorno passerà

Fammi passare (Ehi, fammi passare)

Io e te, noi due, tutto il mondo

Salto di casa in casa

In un secondo casa mia è diventata il mio cuore vagabondo

Eu, você, nós dois e todo mundo

Pulo de casa em casa em um segundo, no meu peito

Levo tudo o que eu tenho, quase tudo

Ricordati poi ogni tanto di respirare

Che tutto ciò che conta arriverà da sé

Intanto vivi meglio, baciamo al risveglio

Sottofondo il vento

É pronto il caffé

Io e te, noi due, tutto il mondo

Salto di casa in casa

In un secondo casa mia è diventata il mio cuore vagabondo

Eu, você, nós dois e todo mundo

Pulo de casa em casa em um segundo, no meu peito

Levo tudo o que eu tenho, quase tudo

Ma chi si trova mai (Ma chi si trova mai)

Il bello è cercarsi (Cercarsi)

Ma chi si trova mai (Ma chi si trova mai)

Il bello è cercarsi

Tanto tutto un giorno passerà

Fammi passare (Ehi, fammi passare)

Io e te, noi due, tutto il mondo

Salto di casa in casa

In un secondo casa mia è diventata il mio cuore vagabondo

Eu, você, nós dois e todo mundo

Pulo de casa em casa em um segundo, no meu peito

Levo tudo o que eu tenho, quase tudo

Levo quem eu sou, levo quem eu fui

E de leve eu vou, e de leve fui

Levo quem eu sou, levo quem eu fui

E de leve eu vou, e de leve fui

Levo quem eu sou, levo quem eu fui

E de leve eu vou, e de leve fui

Levo quem eu sou, levo quem eu fui

E de leve eu vou, e de leve fui

Levo quem eu sou, levo quem eu fui

E de leve eu vou, e de leve fui

Levo quem eu sou, levo quem eu fui

E de leve eu vou, e de leve fui