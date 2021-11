X Factor 2021: testo e traduzione di Tranquille di Nika Paris

Tranquille di Nika Paris è uno dei 12 inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa su Sky Uno.

Nika Paris è una 16enne di origini bulgare che lo scorso anno si è trasferita in Italia (in provincia di Monza-Brianza) per produrre i suoi primi pezzi sognando di poter calcare un giorno il palco di X Factor. E lì è arrivata, dove è in gara nel roster di Mika, ha scelto il francese per il suo debutto nel mercato discografico.

Testo Tranquille di Nika Paris

Ça débarque sans prévenir comme on cache un soupir

Souvent

Du mal à retenir, de toute façon sais pas mentir

Aux gens

Ça se lit dans mes yeux

Ça se voit dans mes gestes

Il a parlé pour deux

Oh on devine le reste

Tranquille mon coeur, tranquille

Tu bats fort et j’adore, mais garde un peu ta folie

Tranquille mon coeur, tranquille

Il y en aura d’autres encore, on a toute la vie,

Toute toute la vie

Je le sens qui m’appelle, qui bat comme les ailes

D’un oiseau un peu fou

En amour je m’emmêle, à peine touchées mes lèvres

Que je tombe à genou

Souvent je suis trahie

Par ma voix qui faiblit

Je fais l’inverse de ce que je dis

C’est comme ça c’est la vie

Tranquille mon coeur, tranquille

Tu bats fort et j’adore, mais garde un peu ta folie

Tranquille mon coeur, tranquille

Il y en aura d’autres encore, on a toute la vie,

Toute toute

Tranquille mon coeur,

Tranquille mon coeur,

Tranquille

Tranquille mon coeur,

Tranquille mon coeur,

Tranquille

Tout va bien mon coeur ne t’en fait pas

Je n’aurai plus peur, je n’aurai plus froid

Apaise tes pleurs je t’offre mes bras

Le pire le meilleur tant que tu bats tout bas

Tranquille mon coeur, tranquille

Tu bats fort et j’adore, mais garde un peu ta folie

Tranquille mon coeur, tranquille

Il y en aura d’autres encore, on a toute la vie,

Toute toute

Tranquille mon coeur

Tranquille mon coeur

Tranquille

Tranquille mon coeur

Tranquille mon coeur

Tranquille

Traduzione Tranquille di Nika Paris

Arriva senza preavviso come se nascondi un sospiro

Spesso

Difficile da ricordare, comunque, non posso mentire

Alla gente

Si legge nei miei occhi

Si vede nei miei gesti

Ha parlato per due

Oh, indoviniamo il resto

Calma il mio cuore, calma

Hai battuto forte e io lo adoro, ma mantieni un po’ la tua follia

Calma il mio cuore, calma

Ce ne saranno di più, abbiamo tutta la nostra vita,

Tutta la vita

Sento che mi chiama, batte come ali

Di un uccello pazzo

In amore mi ingarbuglio, toccando a malapena le mie labbra

Che cado in ginocchio

Spesso vengo tradits

Con la mia voce indebolita

Faccio il contrario di quello che dico

Così è la vita

Calma il mio cuore, calma

Hai battuto forte e io lo adoro, ma mantieni un po’ la tua follia

Calma il mio cuore, calma

Ce ne saranno di più, abbiamo tutta la nostra vita,

Tutto tutto

Calma il mio cuore

Calma il mio cuore

Calma

Calma il mio cuore

Calma il mio cuore

Calma

Va tutto bene il mio cuore non ti preoccupare

Non avrò più paura, non avrò più freddo

Calma il tuo pianto ti offro le mie braccia

Il peggio il meglio finché lo abbatti

Calma il mio cuore, calma

Hai battuto forte e io lo adoro, ma mantieni un po’ la tua follia

Calma il mio cuore, calma

Ce ne saranno di più, abbiamo tutta la nostra vita,

Tutto tutto

Calma il mio cuore

Calma il mio cuore

Calma

Calma il mio cuore

Calma il mio cuore

Calma