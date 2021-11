X Factor 2021: testo e traduzione di Rebel di Mutonia

Rebel di Mutonia è uno dei 12 inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa su Sky Uno.

Tre ragazzi tra i 25 e i 27 anni, vengono da Ceprano (Frosinone) e Cerveteri (Roma), i Mutonia sono una band alternative rock con una leggera vena elettronica che cantano in inglese e sanno tenere molto bene il palco.

Testo Rebel di Mutonia

I made a choice, I’m gonna get straight

Get some time, write your storyline

I won’t forget the place where I come from

Disagree! Take what you need

My scars, my sins, sometimes I’m on my knees

You turned my heart in stone, you left me all alone

I got a soul, yeah! Rebel rebel

Can you feel it now? Rebel rebel Yeah

Constant hate’s been driving me insane

My social life has been compromised

My scars, my sins, and when

I close my eyes I see a war inside, I got to free my mind

I got a soul, yeah! Rebel rebel

Can you feel it now? Rebel rebel Yeah

Yeah, I got a soul

Rebel rebel Can you feel it now? Rebel rebel Yeah

Yeah, I got a soul

Rebel rebel Can you feel it now? Rebel rebel

Traduzione Rebel di Mutonia

Ho fatto una scelta, vado dritto

Prenditi un po’ di tempo, scrivi la tua trama

Non dimenticherò il posto da dove vengo

Disaccordo! Prendi quello che ti serve

Le mie cicatrici, i miei peccati, a volte sono in ginocchio

Hai trasformato il mio cuore in pietra, mi hai lasciato tutto solo

Ho un’anima, sì! Ribelle ribelle

Lo senti adesso? Ribelle ribelle sì

L’odio costante mi sta facendo impazzire

La mia vita sociale è stata compromessa

Le mie cicatrici, i miei peccati, e quando chiudo gli occhi

Vedo una guerra dentro, devo liberare la mia mente

Ho un’anima, sì! Ribelle ribelle

Riesci a sentirlo ora? Ribelle ribelle sì

Sì, ho un’anima

Ribelle ribelle Riesci a sentirlo ora? Ribelle ribelle sì

Sì, ho un’anima

Ribelle ribelle Riesci a sentirlo ora? Ribelle ribelle