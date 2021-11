X Factor 2021: audio e testo di Truman Show di Versailles

Truman Show di Versailles è uno dei 12 inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa su Sky Uno.

Versailles è un ragazzo di 24 anni di Venosa (Potenza), la cui immagine quasi punk e i capelli blu nascondono un ragazzo umile ed educato. Sa cosa vuole, scrive da solo i suoi pezzi e riesce ad unire mondi diversi tra loro.

Testo Truman Show di Versailles

Versailles

Ah

Ricalco il mio dolore sottile

La notte parla, il mio cervello scrive, ma

Se ogni uomo è il tempo che vive

Io non mi ricordo neanche perché sono qua

Sempre di fretta sui tram, ma che fastidio mi dà

La gente che sa dove va, io che giro a vuoto, Touran

Tu vuoi l’intera metà di questo inferno, mirage

Ma senti che freddo che fa qui, eh

No, non è il mio Truman Show

Mi guardi da un iPhone

Io morto e tu

Riprendimi che stringo questo cappio al collo

Milioni sullo schermo, zero qui sul fondo

Io semprе che corro e il mondo mi passa davanti

Ma guarda, ho mille faccе intorno, non sai chi hai davanti

Diamanti che piovono su martiri in polaroid

Sono fatto d’istanti, ora ho voglia di isolarmi

Dov’è l’ennesima sorpresa

Che tanto già mi è scesa

Infilo un dito nella presa

No, non è il mio Truman Show

Mi guardi da un iPhone

Io morto e tu

No, non è il mio Truman Show

Mi guardi da un iPhone

Io morto e tu

Riprendimi che stringo questo cappio al collo

Milioni sullo schermo, zero qui sul fondo

Milioni sullo schermo, zero qui sul fondo

Milioni sullo schermo, zero qui sul fondo