X Factor 2021: testo e traduzione di Goblin dei Westfalia

Goblin dei Westfalia è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa su Sky Uno.

Quattro ragazzi tra i 27 e i 32 anni, di Bologna, Milano e Porto Mantovano (Mantova), i Westfalia sono una band con le fondamenta nel jazz che spazia con abilità tra brani originali, che si autoproducono, e cover.

Testo Goblin dei Westfalia

Someday sometimes one thing that I never do

I’m grinding my axe for you

cause circumstances make me feel ill

So

They say union is strength so we show up like eager crowds, for what?

Even gold is no longer cool,

Am I a fool, am I a fool or what?

The reason for my anger…

My goblin like a shot floods out

He gets me drunk on my own words

We’ll raid you of all your self-doubts

All I need is you I can’t cast it out

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

For a few days when I was young

I thought of getting rid of you

But your axe has come back very soon

My anger’s found a way to overcome

So here I am,

The one who never gives up, never lets an opportunity slip,

Never sells out, I’d rather stand alone

The bully’s victim, the kid most likely to be self-destructive

I’ve grown up learning how to use my defects

But the goblins show up ready to claim his stakes

My goblin like a shot floods out

He gets me drunk on my own words

You know

We’ll raid you of all your self-doubts

All i need is you I can’t cast it out

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

My goblin like a shot floods out

He gets me drunk on my own words

You know

We’ll raid you of all your self-doubts

All I need is you I can’t cast it out

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

If I don’t mind it I won’t face him

But it doesn’t work like that

Traduzione Goblin dei Westfalia

Un giorno a volte una cosa che non faccio mai

Sto macinando la mia ascia per te

perché le circostanze mi fanno stare male

Così

Dicono che l’unione fa la forza, quindi ci presentiamo come folle ansiose, per cosa?

Anche l’oro non è più freddo,

Sono uno stupido, sono uno stupido o cosa?

Il motivo della mia rabbia…

Il mio goblin come uno sparo si riversa fuori

Mi fa ubriacare con le mie stesse parole

Ti deruberemo di tutti i tuoi dubbi

Tutto ciò di cui ho bisogno sei tu, non posso scacciarlo

Se non mi dispiace non lo affronterò

Ma non funziona così

Se non mi dispiace non lo affronterò

Ma non funziona così

Per alcuni giorni quando ero giovane

Ho pensato di liberarmi di te

Ma la tua ascia è tornata molto presto

La mia rabbia ha trovato un modo per superarla

Quindi eccomi qui,

Quello che non si arrende mai, non si lascia mai sfuggire un’opportunità,

Non si esaurisce mai, preferisco stare da solo

La vittima del bullo, il ragazzo che ha maggiori probabilità di essere autodistruttivo

Sono cresciuto imparando a usare i miei difetti

Ma i goblin si presentano pronti a reclamare la sua posta in gioco

Il mio goblin come uno sparo si riversa fuori

Mi fa ubriacare con le mie stesse parole

Sai

Ti deruberemo di tutti i tuoi dubbi

Tutto ciò di cui ho bisogno sei tu, non posso scacciarlo

Se non mi dispiace non lo affronterò

Ma non funziona così

Se non mi dispiace non lo affronterò

Ma non funziona così

Il mio goblin come uno sparo si riversa fuori

Mi fa ubriacare con le mie stesse parole

Sai

Ti deruberemo di tutti i tuoi dubbi

Tutto ciò di cui ho bisogno sei tu, non posso scacciarlo

Se non mi dispiace non lo affronterò

Ma non funziona così

Se non mi dispiace non lo affronterò

Ma non funziona così