X Factor 2021: audio e testo dell’inedito Altro di Baltimora

Altro di Baltimora è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Edoardo Spinsante è salito sul palco di X Factor 2021 presentando il suo brano, ispirato ai pensieri che si fanno prima di addormentarsi.

Testo Altro di Baltimora

No non dormo

Neanche col rumore finto

Della pioggia

Che mi bussa forte a casa

Io non apro

Se non ti vedo in faccia

Dai entra fuori fa freddo

Dammi pure la giacca

Scrivo solo

Su un fianco mi sento in bilico

Copio

Come a scuola saprò nihilo

Chiudo un’altra storia su carta

Così posso cancellarla

Mi sento chiuso dentro

linee rosse sul retro

Magari smetto

Di pensare ad altro

Se sono nel mezzo del letto

Fermento e non mi alzo

Avessi i soldi di tasca

Li svuoterei di senso

Sulla carrozza vuota

Ci cammino scalzo

Sopra lo studio che scalda moog

un moodboard di suono

Un muro nuovo mi trovo davanti e lo scrivo e non penso, parlo

Come la trovi la strada

In mezzo alle macchine

Come la vinci una gara

Se non è facile

Copriti il volto

Lascialo sciolto

Girami intorno

Chiamami mostro

Chiamami mondo

Capirai un giorno

Che piangi

Sulle tue lacrime

Mi sento chiuso dentro

Linee rosse sul retro

Magari smetto

Di pensare ad altro

Se sono nel mezzo del letto

Fermento e non mi alzo