X Factor 2021: audio e testo dell’inedito Amore vero di Erio

Amore vero di Erio è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Già ai Bootcamp, il cantautore toscano si era esibito con il suo primo inedito in lingua italiana, lasciando tutti in studio a bocca aperta, i concorrenti, i giudici nella Judge’s zone e lo stesso Manuel che non ha nascosto la sua emozione.

Erio è entrato a far parte del Roster di Manuel Agnelli con Phill Reynolds, i Mutonia, Nava e i Bengala Fire.

Testo Amore vero di Erio

E se come sembra fosse vero che eri un inganno, ti amerei lo stesso?

Si, ti amerei lo stesso

E se come temo tu finissi per amare l’altro, ti amerei lo stesso?

Si, ti amerei lo stesso

E se tu contraessi il virus senza cura, ti amerei?

E se non potessi tornare indietro, torneresti da me?

E se nella tua scelta fosse chiaro che non mi vedi, ti amerei lo stesso?

Sì, ti amerei lo stesso

Io non faccio altro se non allenarmi a darti un vero…

E se per anni non capissi che io ti ho visto?

E se per anni non capissi come io ti guardo?

E se sputassi ancora sul cuore che ti ho dato?