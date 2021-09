X Factor 2021: il testo dell’inedito I suicidi di Gianmaria

I suicidi di Gianmaria è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata di X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Il brano ha un testo di forte impatto in grado di emozionare profondamente chi lo ascolta. Per questo, nonostante la giovane età, 18 anni, le parole del giovanissimo cantautore hanno incantato i nostri quattro giudici, trasportandoli in un’altra dimensione.

La sua attitudine sul palco ha colpito in particolare Emma che ha trovato nel testo una maturità inizialmente inaspettata. Questo gli ha permesso di aggiudicarsi 4 sì.

Testo I suicidi di Gianmaria

Sangue sopra i marciapiedi

Cadono dai grattacieli

I suicidi tutti in fila

alla banca la mattina

Per poter lasciar qualcosa ai figli

e non fagli vivere la stessa vita

sì la stessa vita.

Sangue sopra i marciapiedi

sono sopra i grattacieli

I suicidi tutti in fila

Pronti per farla finita

Cosa ti ha portato

a fare una scelta

così poco rispettabile

E cosi egoista

Amami poco chiedeva Laura

Pagami il mutuo chiedeva Marco

Fammi vedere mia figlia in faccia

lo diceva chi non aveva nient’altro

E chi è andato sul tetto

per trovare il coraggio

Perchè non riusciva a farlo

dal proprio terrazzo

Sangue sopra il marciapiede

Perche Pietro si è buttato

Sua moglie è arrivata qualche istante

dopo col suo nuovo fidanzato

Pietro non riusciva a sopportare

a sopportarsi quando li seguiva il sabato

Anna, quant’è bella, gli occhi tristi

e molta pazienza

Vive nell’ombra di sua madre

a cui cura da un anno la sopravvivenza

Marco invece parla tanto

Pietro non scopa da un sacco

La gente pensa sia matto

la gente pensa sia matto

e cosa vuoi per questo sabato

sto in sto palazzo

a parlare con loro

e a guardar che si ammazzano

Nel mio film si ripete fino

a qui tutto bene per ogni piano

e ad ogni piano

perché è così che li conviene

e cosa vuoi per questo

sabato sto in sto palazzo

a parlar con loro

e a guardar che si ammazzano

nel mio film si ripete

fino a qui tutto bene

per ogni piano e ad ogni piano

perché è così che gli conviene