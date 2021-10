X Factor 2021: audio e testo di Cose più grandi di te di Le Endrigo

Cose più grandi di te di Le Endrigo è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata dei Live X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Un “nome-manifesto” per il gruppo dei quattro ragazzi bresciani amanti del rock che scelgono di aggiungere l’articolo determinativo femminile plurale al cognome del cantautore Sergio Endrigo.

Con il nome della loro band e i loro testi vogliono lanciare un messaggio contro la mascolinità tossica, contro il patriarcato e il sessismo.

Testo Cose più grandi di te di Le Endrigo

Mia madre bocca piena

Scoperta la mia prima sega

Mi disse” da oggi comandi tu”

Contate fino a dieci

Poi dite se siete felici

L’ho fatto

Ho pianto prima del sei

Ma piangere è da gay

Cose più grandi di te

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di c****o

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh

Sarò una checca, e sia

Cose più gradi di me

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di c****o

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh