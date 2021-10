Conan Gray – Telepath: audio, testo e traduzione

Conan Gray ha pubblicato Telepath oggi, venerdì 29 ottobre. Il pezzo è stato scritto dall’artista stesso insieme a collaboratori importanti, che lavorano a fianco di star internazionali, come Julia Michaels, Ilya e Caroline Ailin.

Audio Telepath di Conan Gray

Testo Telepath di Conan Gray

Don’t even finish that sentence, babe

Already know how this ends

You say “We’re breakin’ up,” what a shame

Don’t even wanna stay friends

God

It’s just so you, you’re just so predictable

Won’t you try something original?

Old news, reused, that’s why I don’t cry

‘Cause I got a feeling

You’re comin’ back

Just like you have in the past

Yeah, I got a feeling

You’ll be sendin’ me trash

You shoulda left in the drafts

Yeah, I got a feeling

You’ll see me moving on

And hate that I’m gone

I can see it

You’re comin’ back

Call me a telepath

Now’s the perfect time the boredom hits (Oh)

Girl, there you are at my door

Drunken asking me for a kiss

When yesterday you said that you hate my guts

Now you’re back in love

It’s just so you, you’re just so predictable

Won’t you try something original?

Old news, reused, that’s why I don’t cry

‘Cause I got a feeling

You’re comin’ back

Just like you have in the past

Yeah, I got a feeling

You’ll be sendin’ me trash

You shoulda left in the drafts

Yeah, I got a feeling

You’ll see me moving on

And hate that I’m gone

I can see it

You’re comin’ back

Call me a telepath

But I burned you, I burned you

I burned you, I burned you

I’ll call you when I’m cuttin’ out

I burned you, I burned you

I burned you, I burned you

Returnin’ [?]

You know I won’t stop you from tryin’

‘Cause I got a feeling

You’re comin’ back

Just like you have in the past

Yeah, I got a feeling

You’ll be sendin’ me trash

You shoulda left in the drafts

Yeah, I got a feeling (Inside)

You’ll see me moving on

And hate that I’m gone

I can see it

You’re comin’ back

Call me a telepath

La-la-la-la-la-la

Call me a telepath, woah

Call me a telepath

Call me a telepath, oh

Call me a telepath

Traduzione Telepath di Conan Gray

Non finire nemmeno quella frase, piccola

So già come va a finire

Dici “Ci stiamo lasciando”, che peccato

Non voglio nemmeno restare amici

Dio

È così che tu, sei così prevedibile

Non proverai qualcosa di originale?

Vecchie notizie, riutilizzate, ecco perché non piango

Perché ho una sensazione

stai tornando

Proprio come hai fatto in passato

Sì, ho una sensazione

Mi manderai spazzatura

Avresti dovuto lasciare nelle bozze

Sì, ho una sensazione

Mi vedrai andare avanti

E odio che me ne sia andato

posso vederlo

stai tornando

Chiamami telepatico

Ora è il momento perfetto in cui la noia colpisce (Oh)

Ragazza, eccoti alla mia porta

Ubriaca che mi chiedi un bacio

Quando ieri hai detto che odi le mie budella

Ora sei di nuovo innamorata

È solo così tu, sei così prevedibile

Non proverai qualcosa di originale?

Vecchie notizie, riutilizzate, ecco perché non piango

Perché ho una sensazione

stai tornando

Proprio come hai fatto in passato

Sì, ho una sensazione

Mi manderai spazzatura

Avresti dovuto lasciare nelle bozze

Sì, ho una sensazione

Mi vedrai andare avanti

E odio che me ne sia andato

posso vederlo

stai tornando

Chiamami telepatico

Ma ti ho bruciato, ti ho bruciato

Ti ho bruciato, ti ho bruciato

Ti chiamo quando sto tagliando fuori

Ti ho bruciato, ti ho bruciato

Ti ho bruciato, ti ho bruciato

Tornando [?]

Sai che non ti impedirò di provarci

Perché ho una sensazione

stai tornando

Proprio come hai fatto in passato

Sì, ho una sensazione

Mi manderai spazzatura

Avresti dovuto lasciare nelle bozze

Sì, ho una sensazione (dentro)

Mi vedrai andare avanti

E odio che me ne sia andato

posso vederlo

stai tornando

Chiamami telepatico

La-la-la-la-la-la

Chiamami telepatico, woah

Chiamami telepatico

Chiamami telepatico, oh

Chiamami telepatico