X Factor 2021: le assegnazioni e gli ospiti del terzo Live

Ecco quali brani porteranno questa sera sul palco del Teatro Repower di Milano i concorrenti ancora in gara di X Factor 2021, in onda giovedì 11 novembre alle 21.15 su Sky, il mercoledì successivo in chiaro su TV8 e in streaming su NOW.

Ospiti di questo imperdibile appuntamento il producer, conduttore e compositore multiplatino Dardust e il poliedrico cantautore da milioni streaming Gazzelle che presenteranno il loro ultimo singolo.

La puntata sarà strutturata in due manches. Per ciascuna verranno individuati i due concorrenti meno votati tramite televoto. Al termine delle due manches, i quattro concorrenti meno votati andranno al ballottaggio e si aprirà una nuova sessione di televoto.

Per votare il proprio concorrente preferito bisogna scaricare l’App di Sky o quella ufficiale del programma e loggarsi. Oppure tenere pronto il decoder, lo smartwatch e il sito durante la puntata.

Il più votato dei quattro si salverà e proseguirà la gara, partecipando al quarto Live Show. Al contrario, il meno votato tra i quattro sarà eliminato, e dovrà lasciare il programma.

I due concorrenti rimasti, invece, saranno valutati dai giudici Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Spetterà a loro scegliere chi potrà proseguire il proprio percorso a X Factor e chi sarà il secondo eliminato della puntata.

Le assegnazioni del terzo Live Show di X Factor 2021

La setlist del Roster di Mika:

· FELLOW – Nemesis (B. Clementine)

· Nika Paris – Lonely (Justin Bieber and Benny Blanco)

La setlist del Roster di Emma:

· Vale LP – Stavo pensando a te – (Fabri Fibra)

· Le Endrigo – Certi uomini – Francesco Bianconi

· gIANMARIA – Io sto bene (CCCP – Fedeli alla linea)

La setlist del Roster di Manuel Agnelli:

· Mutonia – Sports – (Viagra Boys)

· Erio – The greatest (Lana Del Rey)

· Bengala Fire – Making Plans for Nigel (XTC)

La setlist del Roster di Hell Raton:

· VERSAILLES – In Bloom/Six Feet Under (Nirvana/Billie Eilish)

· BALTIMORA – Turning Tables (Adele)

· Karakaz – Feel Good Inc. (Gorillaz)