Allegro Natura: cosmetici green e skin care creata su misura

Le innovazioni nel mondo dei cosmetici hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, arrivando a un’impronta sempre più green in tutti i suoi aspetti. Così come i nuovi prodotti Allegro Natura che non solo puntano ad utilizzare solo ingredienti biologici per i loro prodotti ma creare una vera e propria esperienza innovativa per chi usa i prodotti.

Di recente il brand tutto Made in Italy, ha aperto il suo primo e unico concept store al Green Pea di Torino. Si tratta di un vero e proprio laboratorio alla vista di tutti dove vengono creati prodotti skin care personalizzati, tenendo conto delle esigenze di differenti tipi di pelle.







La gamma di prodotti Allegro Natura

Oltre a prodotti per il viso, corpo e capelli di recente sono stati lanciati i prodotti solidi, ormai vero e proprio trend green degli ultimi anni. Tutti prodotti per il bagno, la doccia e la cura dei capelli, pensati per ridurre lo spreco di prodotto oltre che a minimizzare l’utilizzo di packaging, spesso e volentieri dannosi per l’ambiente. Ecco perché oltre a puntare a dei prodotti che nelle formulazioni sono rispettose della pelle e dell’ambiente (oltre ad essere formulazioni vegane e cruelty free) si punta anche a dei pack sostenibili: niente plastica e packaging senza sprechi.

I prodotti vanno da un’ampia collezione di makeup, soprattutto per il viso, dai prodotti per la cura dei capelli, skin care e body care.