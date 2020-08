Siete appassionati di disegno? Se la risposta a questa domanda è si sappiate che è in arrivo per voi un’occasione che non vi dovete perdere per nulla al mondo! Fabriano, la nota azienda produttrice di articoli di cartoleria, ha organizzato anche per quest’anno un Festival del Disegno davvero molto speciale!

La quinta edizione del Festival del Disegno di Fabriano, infatti, si svolgerà per venire incontro al suo pubblico in una doppia veste! Per l’occasione, Fabriano ha messo in piedi un evento digitale che avrà luogo in parallelo a quello in programma nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano!

Come partecipare all’edizione digitale del Festival del Disegno 2020

La prima, splendida notizia, è che l’edizione del Festival disponibile comodamente in streaming da casa sarà del tutto gratuita! Per partecipare vi basterà iscrivervi CLICCANDO QUI. Importante: Ricordati di confermare l’email ricevuta!

Ma le sorprese non finiscono qui!

Seguendo tutti gli stream, riceverete un promocode del 20% da utilizzare sullo shop online di Fabriano Boutique!

Il programma della quinta edizione del Festival del Disegno

L’evento si svolgerà con 5 appuntamenti, con talk e workshop a partecipazione gratuita, il 12 e 13 settembre.

Qui sotto trovate il programma completo dell’evento con tutti gli appuntamenti previsti!

Sabato 12 Settembre

BESTIARIO IMPREVEDIBILE con Giulia Orecchia 16.30 – 17.30

Attraverso delle sagome di teste e code, abbinabili liberamente, verranno dipinte le tavole di un bestiario immaginario e imprevedibile con tanto di didascalia scritta. In questo modo si potrà lavorare individualmente, a distanza, ma ognuno potrà prendere ispirazione dal lavoro degli altri e dalle suggestioni date dalle forme componibili di questi animali fantastici.

LIVE DRAWING & PAINTING con ZUZU 18.00 – 19.00

Disegnare e dipingere dal vivo in improvvisazione con la fumettista e illustratrice Giulia Spagnulo, in arte ZUZU.

PARTECIPA! link

Domenica 13 Settembre

CORSO DI DISEGNO BRUTTO con Alessandro Bonaccorsi 14.30 – 15.30

Il corso di Disegno Brutto è un corso per quelli che dicono di non saper disegnare, basato su un approccio liberatorio non giudicante, istintivo, irrazionale e immaginativo, che permette di riscoprire uno strumento potentissimo per la ricerca interiore e la creatività quotidiana.

TALK: IL DISEGNO TRA MANO OCCHIO E CERVELLO con Emanuela Pulvirenti e Davide Crepaldi 16.00 – 17.00

Disegnare non è solo tracciare delle linee sopra un foglio ma mettere in moto un complesso meccanismo che collega la mano al cervello attraverso la visione. Questo coinvolgimento mentale e sensoriale ha delle ripercussioni sull’attività cerebrale: quando si disegna si scopre la realtà, si impara ad osservare, si memorizza in modo più efficace ma soprattutto si crea qualcosa che prima non c’era.

LIVE PERFORMANCE: STREET ART BEYOND THE WALL con CIBO

18.00 – 19:00

Viviamo in una società che è più brava a costruire muri che ad abbatterli, dividere invece che unire, esprimere odio invece di solidarietà. Durante questa live performance interattiva, lo Street Artist CIBO, con l’aiuto del pubblico, dimostrerà la poca solidità di queste ideologie. Attraverso un supporto murale realizzato in carta si vuole rappresentare la fragilità dei muri e delle barriere culturali, dimostrando che anche un solo individuo può fare la differenza.