X Factor 2020: le prime foto dei concorrenti alle Auditions

A inizio luglio sono partite le registrazioni per la prima fase di X Factor 2020. Dopo i primi provini online, ora si procede con le Auditions. Le audizioni con i giudici, anche quest’anno, vengono registrate in estate per poi essere trasmesse a settembre su Sky Uno.

In questa fase, i giudici hanno la possibilità di vedere e di selezionare i concorrenti attraverso un voto palese. Dopo ogni esibizione, sono chiamati ad esprimersi per commentare quanto appena visto e per votare a favore o contro il passaggio del talento alla fase successiva.

Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, come sappiamo, sono i quattro giudici della nuova edizione di X Factor!

Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, uniti da un comune obiettivo, trovare quei 12 talenti che si distingueranno per fantasia, inventiva, creatività e originalità. Perché al centro dello show che sta per ripartire, quest’anno più che mai, ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori. Come documentato in queste settimane via social, i nuovi giudici hanno rotto il ghiaccio subito.

Tra cene ad alto tasso di carboidrati e visite al museo per scoprire le meraviglie di Roma, i giudici hanno stretto un bellissimo legame e queste Audizioni somigliano, per ora, a una bella vacanza tra amici. Chissà che cosa succederà quando la competizione dei Live Show comincerà a farsi sentire.

Vi ricordiamo che la data d’inizio di X Factor 2020. Dopo l’annuncio dei quattro giudici che vede il ritorno di Mika, Sky Uno ha annunciato che la prima puntata della nuova edizione si terrà il 17 settembre. Ecco le prime foto dei concorrenti di questa edizione: