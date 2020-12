X Factor 2020: chi sono i 4 finalisti di questa edizione (video)

Il penultimo atto per X Factor 2020 ha proclamato i quattro finalisti: sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P..

Saranno loro a giocarsi giovedì prossimo, in diretta su Sky e TV8 e NOW TV, la vittoria finale durante l’ultimo, attesissimo, show di questa edizione.

Si è interrotto in semifinale, invece, il percorso di MYDRAMA, eliminata ieri nel corso del sesto appuntamento dello show di Sky prodotto da Fremantle, condotto come sempre da Alessandro Cattelan.

I quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – arrivano così all’ultima sfida di questa edizione con un concorrente a testa.

La semifinale nella Sky Wifi Arena si è giocata in due manche, al termine delle quali i due meno votati sono finiti al ballottaggio finale. Una puntata piena di ospiti: già nella prima parte, nella manche Feat, i concorrenti in gara hanno avuto la possibilità di esibirsi con un artista affermato al loro fianco.

I due meno votati sono risultati Blind e MYDRAMA, protagonisti del ballottaggio finale. La giovane artista, salvata solo dal suo giudice Hell Raton, è tornata poi sul palco per l’Hot Factor, lo spazio per i commenti a caldo post puntata condotto da Daniela Collu.

Ospiti poi anche nell’intervallo, con i Pinguini Tattici Nucleari che hanno presentato il loro nuovo EP AHIA! (Sony Music), in uscita proprio oggi, cantando un medley dei loro maggiori successi.

Ora una settimana piena di lavoro e di prove attende i giudici e i quattro finalisti. Tra sette giorni saranno di nuovo sul palco della Sky Wifi Arena per il momento più atteso, la finale di X Factor 2020. Chi sarà il vincitore di questa edizione?