Videogame, i migliori titoli per Natale 2020: quali comprare?

In questo articolo proponiamo una mini lista di videogame da regalare a Natale 2020 alla vostra persona più cara, nel caso in cui essa sia amante del mondo videoludico. Ce ne sono per tutti i gusti. Giochi d’azione, rpg, picchiaduro ecc. Un Natale diverso quello di quest’anno, costretti a stare chiusi in casa a causa della pandemia da coronavirus. Un’occasione, tuttavia, per passare un po’ di tempo nell’intimo del nostro nucleo familiare e divertendosi vivendo avventure virtuali, che ci facciano dimenticare questa difficile situazione. Un regalo di Natale, dunque, che possiamo fare anche a noi stessi al fine di passare delle festività natalizie, per quanto possibile, spensierate e divertenti.

VIDEOGAME NATALE 2020, KINGDOM HEARTS – MELODY OF MEMORY: MUSICA MAESTRO!

Certo molti fan del franchise hanno considerato Kingdom Hearts – Melody of memory come un gioco indegno di tale nome, però forse qualcosa di buono c’è. In primis la stupenda colonna sonora da parte della maestra Yoko Shimomura che ha lavorato per anni sui giochi di Final Fantasy e Kingdom Hearts. A dispetto della tipologia del gioco, Melody of memory è un gioco con tanto di storia, un recap raccontato da Kairi di tutti i principali eventi che abbiamo vissuto nei titoli passati. Una volta terminato il gioco avremo accesso a un filmato che farà da tramite alla nuova storia. E più di questo non vi diciamo per non rovinarvi la sorpresa. Consigliato ai veri fan di Sora, Paperino e Pippo. Kingdom Hearts – Melody of memory è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

MAZZATE A COLPI DI MANNAIA CON BERSERK AND THE BAND OF THE HAWK

Sicuramente un titolo che non si sposa benissimo con le atmosfere di pace caratterizzanti il Natale. Tuttavia, se siete fan del manga originale di Kentaro Miura, Berserk and the band of the Hawk potrà soddisfarvi non poco. Rimarrete incantanti dagli intermezzi in stile anime e dalle battaglie che riassumeranno la storia di Guts e della squadra dei falchi. Accompagneremo il nostro (anti)eroe dalle prime battaglie fino alla tragica e sanguinosa saga dell’eclissi, per poi continuare il nostro viaggio assieme all’elfo Puck e ai nuovi alleati che Guts incontreremo nel corso dell’avventura. Consigliato agli amanti del dark-fantasy. Berserk and the band of the Hawk è disponibile per Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita e Microsoft Windows.

ATMOSFERE VICHINGHE CON ASSASSIN’S CREED – VALHALLA

Uno dei giochi più di successo delle ultime settimane, ennesimo capitolo del fortunatissimo franchise targato Ubisoft. Nonostante non sia privo di difetti, il nuovo Assassin’s Creed – Valhalla ci trasporterà nelle suggestive ambientazioni bretoni e scandinave dell’alto medioevo. Protagonista di questa nuova avventura è Eivor, razziatore normanno a capo di un clan norvegese. I giocatori avranno la possibilità di scegliere il sesso del protagonista. Un nuovo open world storico tutto da esplorare con innumerevoli missioni che renderanno anche questo dodicesimo capitolo della serie tanto suggestivo quanto longevo per quanto riguarda il divertimento. Assassin’s creed – Valhalla è disponibile per Xbox One, Playstation 4, Xvobox Series X, Playstation 5, Microsoft Windows e Google Stadia.

UNISCITI A GOKU IN DRAGON BALL Z KAKAROT

Titolo uscito un po’ di tempo fa sul mercato, ma comunque molto gradevole e ricco di modalità, che renderanno l’esperienza unica e immersiva, soprattutto per i fan del manga originale di Akira Toriyama. Dragon Ball Z Kakarot ripercorre la storia di Son Goku in chiave più “drammatica” rispetto ai titoli videoludici precedenti. Il gioco si incentra particolarmente sul rapporto padre-figlio tra Goku e Gohan. Inserite nel gioco nuove storyline, tanto inedite quanto canoniche, che vanno a espandere la già lunga e complessa storia di Dragon Ball. Dragon Ball Z Kakarot è disponibile per Playstation 4, Xbox One e Microsoft Windows.

