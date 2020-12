X Factor 2020: per la semifinale cinque ospiti e un’eliminazione

X Factor 2020 torna giovedì 3 dicembre con la sesta puntata dei Live Show. Siamo giunti, dunque, alla semifinale di questa edizione che terminerà con sette puntate anziché con le consuete otto.

Il sesto live ci dirà chi sono i quattro finalisti del talent show. Durante il nuovo appuntamento ci sarà, quindi, una sola eliminazione tra i cinque concorrenti e non due come nelle precedenti puntate.

La sesta puntata di X Factor 2020: le due manche

Anche per il sesto Live ci saranno due manche distinte per giocarsi un posto in finale. Nella prima i concorrenti si esibiranno con un featuring insieme a un ospite, nella seconda invece saliranno sul palco con un brano scelto da loro stessi.

Ecco chi sono i cinque ospiti di questa semifinale

Gli ospiti della semifinale di X Factor 2020 si esibiranno insieme ai cinque concorrenti ancora in gara. Nella prima manche Mydrama si esibirà con Izi, Casadilego con Lazza. Blind avrà l’onore di duettare con Madame, i Little Pieces of Marmelade con Alberto Ferrari dei Verdena, NAIP si esibirà con un ex giudice del talent show, Elio.

I Live Show di X Factor 2020 vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW TV. Il mercoledì successivo saranno poi proposti in prima serata su TV8, in chiaro.