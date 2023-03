Shazam! Furia degli Dei: la spiegazione delle scene post credit

Shazam! Furia degli Dei da oggi è visionarie nei cinema italiani. Dopo una lunga attesa la pellicola è approdata al cinema e possiamo tutti dare il nostro parere in merito alle nuove avventure di Billy & CO. Noi abbiamo visto la pellicola di David F. Sandberg e qui trovate la nostra recensione. Ora è arrivato al momento di addentrarci nella zona ricca di spoiler. Siete stati avvisati: d’ora in aventi si susseguiranno spoiler relativi alle scene post credit di Shazam! Furia degli Dei ed al vero e proprio finale del film .

Ecco il trailer di Shazam! Furia degli Dei

Le spiegazione delle scene post credit di Shazam! Furia degli Dei

Le scene post credit di Shazam Furia degli Dei sono due: una collocata subito dopo i titoli di coda animati e l’altra alla vera fine della pellicola. Soltanto una delle due mi ha fatto rimpiangere per un minuto l’ormai abbandonato DC EU. In questa scena Shazam viene reclutato per entrare a far parte della Justice Society, la formazione di eroi che avevamo conosciuto in Black Adam. Dato l’insuccesso del film di The Rock deduco che il gruppo di giovani superiori non proseguirà il suo corso all’interno dei DC Studios. James Gunn non ha dichiarato nulla al riguardo ma possiamo tranquillamente dedurre il tutto da soli.

L’altra scena dopo il titoli di coda coinvolge il villain del primo film di Shazam, il Dr. Thaddeus Sivana interpretato da Mark Strong. Comprendiamo fin da subito che il cattivo è prigioniero di un villain con piani decisamente più grandi rispetto ai suoi. Anche questo sarebbe stato un collegamento interessante ma che purtroppo non troverà un futuro nei prossimi progetti di Gunn.

Devo confessarvi che entrambe le scene post credit di Shazam Furia degli Dei per me sono delle ottime scene.

Vi confermo che Gal Gadot ha fatto un cameo importante e decisivo in Shazam! Furia degli Dei. L’attrice che presta il volto alla Wonder Woman di casa DC appare verso il finale della pellicola, dopo che per grande parte del film ci era stata fatta sognare ma mai davvero mostrata. La sua presenza in soccorso degli eroi avvera un sogno di Billy. Il piccolo Billy è da sempre grandissimo fan dell’eroina e sogna da tempo di incontrarla, finalmente è riuscito ad attirare la sua attenzione. Chissà quali collegamenti avrebbero potuto fare. Peccato che temo non lo sapremo mai.