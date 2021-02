Wonder Woman 1984 arriva in Italia in esclusiva digitale

Wonder Woman 1984, il film di Patty Jenkins con Gal Gadot, arriverà in Italia in esclusiva digitale, a partire dal prossimo 12 febbraio. L’attesa è finalmente finita. Il film sarà disponibile per l’acquisto e noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Infinity e Sky Primafila. Wonder Woman 1984, sequel dell’originale Wonder Woman del 2017, vedrà il ritorno di Diana Prince, principessa delle amazzoni, vivere il cuore degli anni ’80 del ‘900 cavalcando fulmini, indossando ali dorate e inseguire il suo sogno, mentre è a caccia di nuovi nemici: Maxwell Lord e Cheetah.

WONDER WOMAN 1984: TRAMA DEL FILM

Wonder Woman 1984 - Trailer Ufficiale Italiano

In Wonder Woman 1984 il mondo sarà ancora in pericolo e solo l’eroico intervento di Diana Prince riuscirà a salvare l’umanità. In questa nuova avventura vedremo la figlia di Zeus e della regina Hippolyta vivere negli sgargianti e rivoluzionari anni ’80, un’epoca di eccessi basata sul consumismo e sul fervente desiderio di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso dei suoi poteri, la principessa di Themiscyra cercherà di avere un atteggiamento di basso profilo, agendo solo in incognito da supereroina. Ma adesso, Wonder Woman dovrà farsi di nuovo carico di tutte le sue forze e il suo coraggio uscendo allo scoperto e salvare il mondo da una nuova, terribile minaccia.

IL CAST

In Wonder Woman 1984 vedremo Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal è Max Lord, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen come Hippolyta. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones hanno prodotto il film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi. Jenkins ha diretto da una sceneggiatura scritta da lei stessa assieme a Geoff Johns e Dave Callaham, da un soggetto di Jenkins e Johns, basato sui personaggi della DC.

