Invincible in arrivo su Amazon Prime Video dal 26 marzo

La serie animata Invincible, di genere supereroistico, tratta dall’omonimo fumetto di Robert Kirkman, arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 26 marzo. Il debutto avverrà in oltre 240 paesi e territori nel mondo. L’annuncio è stato datto dallo stesso Kirkman nel corso di un livestream presentato da Hector Navarro, conosciuto per la sua passione dei fumetti e per essere un super fan di Invincible. Nel corso del live, i fan hanno avuto modo di vedere una clip tratta dalla serie con le voci di Steven Yuen (Mark Grayson aka Invincible) e J.K. Simmons (Nolan Grayson aka Omni-Man). I primi tre episodi della season 1 saranno disponibili venerdì 26 marzo. Ognuno avrà la durata di un’ora. In seguito sarà disponibile esclusivamente un nuovo episodio a settimana fino all’adrenalinico finale di stagione previsto per il 30 aprile.

TRAMA DI INVINCIBLE

Invincible è una serie animata destinata a un pubblico adulto creata da Robert Kirkman, già conosciuto per il celeberrimo The Walking Dead. Invincible è tratto dalla serie fumettistica della Skybound/Image firmata da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. La serie vede come protagonista il 17enne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti se non fosse che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più grande supereroe esistente sulla Terra. Tuttavia, man mano che inizia a sviluppare i suoi poteri Mark scoprirà che l’eredità di suo padre non è così eroica come sembra.

IL CAST

Nel cast di Invincible troviamo anche Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e altri ancora. È un prodotto Skybound.

