Amici 20: Aka7even e Martina sono in crisi per Raffaele

La coppia nata ad Amici, formata da Aka7even e Martina è di nuovo in crisi ed è sempre più evidente che c’entri il cantante Raffaele.

Proprio quest’ultimo ha confessato recentemente di provare qualcosa per la ballerina ma di voler anteporre la testa al cuore, forse per preservare la sua amicizia con il rapper.

Anche la ballerina ha ammesso di provare un’attrazione per lui e Aka7even è venuto a saperlo direttamente da Raffaele.

Martina e Luca, però, sembravano essersi chiariti perché la ragazza aveva detto di aver capito di essere realmente innamorata solo e soltanto di Aka.

Aka7even e Martina litigano di nuovo per Raffaele

Durante l’ultimo daytime, tuttavia, i due ragazzi si ritrovano a discutere ancora delle loro indecisioni. La ragazza sarda ha ripensato al suo rapporto con Aka7even e, anche a causa di quello che prova per Raffaele, decide di lasciarlo nuovamente.

Il rapper esprime la volontà di tagliare ogni rapporto con entrambi, successivamente piange disperato sfogandosi con Giulia.

Martina, a quel punto, si confronta con il cantante di Senza Love per capire le sue intenzioni che a quanto pare non sono quelle di fidanzarsi con lei.

La ragazza capisce, così, di aver rovinato il suo rapporto con entrambi. Tuttavia, ancora una volta, tra lei e Aka7even non sembra essere davvero finita.

In effetti, quando la ballerina vede il ragazzo chiudersi nello sconforto si riavvicina al rapper dicendogli che ci sarà sempre, che ci tiene a lui e che non devono per forza trattarsi male a vicenda.

Anche il cantante sembra ritornare sui suoi passi di chiudere una volta per tutte. Cosa ne pensate di questa crisi tra Martina e Aka7even e di quest’ennesimo ripensamento da parte di entrambi?