Ginger Generation ha una notizia a dir poco splendida per tutti voi limelight italiani! La nostra redazione, in collaborazione con Warner Music Italia, ha organizzato uno speciale virtual meet&greet con i Why Don’t we! OMG!

Ecco come partecipare allo zoom party di Ginger Generatio con i Why Don’t we!

Questo incontro super esclusivi con i ragazzi avverrà a poche settimane dall’uscita di Fallin’, il loro ultimo singolo. Della canzone su Ginger vi avevamo raccontato approfonditamente in questa occasione.

Il singolo,scritto e prodotto dai Why don’t we è disponibile dallo scorso 29 settembre via Atlantic Records. Il pezzo è arrivato dopo una pausa di nove mesi, durante i quali si sono dedicati alla composizione e produzione del loro secondo album.

Per avere l’occasione di partecipare all’incontro virtuale con i Why don’t we dovete prima di tutto dimostrare tutto il vostro amore nei confronti dei ragazzi. Tanto più vi farete sentire sui social tanto più avrete la possibilità di partecipare! Avete tempo fino al 10 novembre!

Ricapitoliamo tutto quello che dovete fare:

-Pubblica una storia Instagram, un post o un reels in cui ci racconti la tua passione per i Why Don’t we e il loro nuovo singolo Fallin

– tagga un’amica o un amico con cui condividi la tua pasione

– Tagga @gingergeneration, @warnermusicitaly e @whydontwemusic

Vi informiamo che questa attività è valida solo per le fan italiane dei ragazzi. Se vorrete pubblicare i vostri contenuti anche su altri social come TikTok, Twitter, Triller o Facebook ne saremmo molto felici ma per riuscire a tenere traccia di tutti i contenuti prenderemo in considerazione solo Instagram.

Qui sotto trovate il recap!