Elettra Lamborghini: trama e prezzo del suo primo libro ufficiale

Si intitola Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo il primo libro ufficiale di Elettra Lamborghini, in uscita il 29 ottobre per la casa editrice BeccoGiallo al prezzo di 15,10. Non certo un libro qualunque: Elettra sarà infatti la protagonista di un fumetto per ragazzi, una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare.

Clicca qui per comprare il libro!





Del resto non poteva andare diversamente: l’attitudine e il carattere di Elettra – irriverente ma anche incredibilmente chic, simpatica e sempre spontanea – ne fanno il volto perfetto per un fumetto. Non a caso l’idea di BeccoGiallo è stata accolta a braccia aperte da Elettra, entusiasta fin da subito di tuffarsi nel favoloso e stralunato mondo delle avventure illustrate. Ecco le parole della cantante di Hola Kitty riguardo la pubblicazione di questo libro.