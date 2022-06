Wednesday – Netflix: Ecco il nuovo teaser della serie di Tim Burton

Da qualche giorno è disponibile il primo teaser di Wednesday la serie su Mercoledì Addams prodotta da Tim Burton per Netflix. Scopriamo insieme il teaser e qualche dettaglio

La protagonista di Wednesday sarà Jenna Ortega che abbiamo già conosciuto in You. Il celebre e amatissimo personaggio de La famiglia Addams tornerà ovviamente diverso sotto la direzione di un nome importante ovvero Tim Burton. Stando a quanto leggiamo su Variety, Netflix ha ordinato la produzione di 8 episodi. Tim Burton sarà produttore esecutivo e regista degli episodi di Wednesday. Al suo fianco avrà Alfred Gough e Miles Millar ovvero coloro che avevano portato (e con successo) in televisione Smallville.

Il teaser che vi mostriamo sotto svela poco o nulla della trama. Infatti rappresenta un omaggio a un personaggio storico: Mano. La versione scelta è super creepy e gotica come i produttori avevano promesso. Netflix è triste di presentare una nuova e inquietante serie, leggiamo. Il teaser è un invito che stuzzica e incuriosisce lo spettatore. Non abbiamo ancora una data di rilascio ufficiale ma probabilmente la premiere sarà in autunno.

Ecco il teaser sui profili social di Netflix Italia

WEDNESDAY, una nuova serie contorta con protagonista Jenna Ortega e dalla mente di Tim Burton, arriverà presto su Netflix *snap snap* #GeekedWeek pic.twitter.com/lylMvz7daF — Netflix Italia (@NetflixIT) June 6, 2022