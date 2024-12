Mercoledì 2: terminate le riprese della serie Netflix

Ecco la primissima immagine ufficiale di Mercoledì 2, la seconda stagione della serie super amata di Netflix. Le novità però non finisco qui: dall’arrivo di Lady Gaga alla data d’uscita ecco tutto sulla nuova stagione di Mercoledì.

Mercoledì 2: tutto quello che dovete sapere sulla serie

Finalmente sono terminate in Irlanda le riprese della seconda stagione di Mercoledì serie Netflix con protagonista Jenna Ortega e creata da Tim Burton. Netflix per l’occasione ha distribuito la prima immagine ufficiale dello show. Il primissimo scatto ci mostra una Mercoledì che indossa una nuova versione del suo abito iconico, le classiche trecce ed è in un cimitero. I luoghi creepy non mancheranno in questa seconda stagione. Sappiamo che Mercoledì 2 avrà un tono più horror e dark e un taglio decisamente meno romance rispetto alla prima stagione, scelta della la Ortega che figura anche come produttrice della serie.

Jenna Ortega closes the coffin on Wednesday Season 2. Coming 2025 🖤 pic.twitter.com/QJwBh1fEts — Netflix (@netflix) December 4, 2024

Netflix ha anche rivelato che la serie debutterà sulla piattaforma nel 2025. Non sappiamo ancora la data precisa, per noi potrebbe arrivare nell’autunno del 2025.

La grandissima novità di Mercoledì 2 coinvolge Lady Gaga: l’artista avrà un cameo nella stagione 2 di Mercoledì. Diteci che anche voi state pensando a Bloody Mary cantata e ballata da Lady Gaga e Jenna Ortega assieme? Perchè noi non pensiamo ad altro. Per ora però sappiamo soltanto che il ruolo di Gaga sarà un piccolo nello show ma in futuro chissà.

Mercoledì 2 è stata definita dal cast una stagione più grandiosa e contorta rispetto alla precedente e Tim Burton dirigerà quattro episodi degli 8 in totale perciò confido che il tocco si noti ancora di più.

Infine vi anticipiamo che la trama della nuova stagione è stata ispirata da un celebre racconto di Poe “La maschera della morte rossa”.

