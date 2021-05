Wednesday: Jenna Ortega sarà Mercoledì nella serie Netflix!

A febbraio Netflix annunciava la messa in produzione della serie Wednesday ispirata a Mercoledì Addams. Pochi giorni fa abbiamo scoperto chi sarà la protagonista: Jenna Ortega, nota recentemente per You. Ecco qualche dettaglio in più

Il celebre e amatissimo personaggio de La famiglia Addams tornerà ovviamente diverso sotto la direzione di un nome importante ovvero Tim Burton. Stando a quanto leggiamo su Variety, Netflix ha ordinato la produzione di 8 episodi. Tim Burton sarà produttore esecutivo e regista degli episodi di Wednesday. Al suo fianco avrà Alfred Gough e Miles Millar ovvero coloro che avevano portato (e con successo) in televisione Smallville.

Jenna Ortega, 19 anni, americana di origini messicane, è una delle attrici emergenti nel panorama televisivo americano. L’abbiamo vista per esempio in Harley in Mezzo e Elena of Avalor di Disney al film horror The Babysitter. Dai primi e pochissimi dettagli sembra la serie rappresenterà una sorta di sequel e mostrerà il mondo contemporaneo attraverso gli occhi di Mercoledì Addams.

Sembra che la trama seguirà Mercoledì durante i suoi anni alla Nevermore Academy. Il taglio è young adult e appartiene al genere mistery, soprannaturale e investigativo. La giovane protagonista cercherà di trovare il modo di padroneggiare la sua enorme energia psichica per uccidere un mostro spaventoso che terrorizza la città. Ci sarà spazio anche per un mistero che 25 anni prima aveva coinvolto i suoi genitori.

Ecco l’annuncio condivisa dalla futura protagonista di Wednesday: