Love & Gelato: il trailer del film Netflix

Tra scorci della Città Eterna e deliziosi gelati Love & Gelato ci accompagna alla scoperta di Roma attraverso gli occhi di una giovane americana arrivata in Italia per scoprire se stessa.

Scritto e diretto da Brandon Camp, il film vede nel cast Susanna Skaggs, Tobia De Angelis, Owen MCDonnell, Saul Nanni, Valentina Lodovini e Anjelica Washington.

Love & Gelato uscirà su Netflix in streaming a partire dal 22 giugno.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Lina, una diciassettenne americana, si trova a dover compiere un viaggio a Roma per onorare la memoria della madre. Catapultata in un Paese sconosciuto, troppo disordinato e pieno di caos per la sua indole seria, metodica e anche un po’ nerd, si troverà costretta a dover fare i conti con tutte le sue manie, ansie e paure ma anche a doversi confrontare con il passato della madre che cela qualche sorpresa e qualche segreto… Immersa in paesaggi magici e in cibi sconosciuti ed inebrianti, affascinata dallo stile unico della moda italiana, sopraffatta da imprevisti romantici e travolta da una nuova e anomala famiglia, Lina imparerà a guardare al mondo e a se stessa con un occhio finalmente diverso.

A proposito del film

Cornice ideale per qualunque tipo di racconto, Roma fa da sfondo a quella commedia giovanile giocando con i luoghi comuni che il cinema americano ha contribuito a creare – basti pensare alla celebre scena della Vespa in Vacanze Romane, per cercare però di trovare una sua strada per raccontare i ragazzi di oggi.

Love & Gelato è tratto dall’omonimo romanzo bestseller dell’autrice americana Jenna Evans Welch. Il libro è inedito nel nostro paese ma ci aspettiamo un’edizione italiana in occasione dell’arrivo del film su Netflix.