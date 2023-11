Mercoledì 2: stanno per iniziare le riprese

La serie Netflix più popolare del 2022 sta per iniziare la produzione della seconda stagione. Mercoledì 2 le risprese stanno per iniziare. Anche se non nelle stesse location della prima.

Mercoledì 2: tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Mercoledì è una delle serie più colpite dallo sciopero degli attori. Prima che iniziasse quello degli attori lo sciopero degli sceneggiatori aveva bloccato la scrittura della nuova stagione della serie diretta da Tim Butorn, che però ha ora ripreso la sua produzione.

La sceneggiatura pare in in procinto di essere completata e le riprese hanno ora una data d’inizio ed un luogo preciso.

Gli attori dovrebbero tornare sul set di Mercoledì ad inizio aprile 2024 ma non torneranno in Romania. Le riprese di Mercoledì 2 si svolgeranno in Irlanda. Nuove location sono quindi all’orizzonte.

La serie protrebbe fare il suo debutto ad inizio 2025. Vi ricordo che la nuova stagione vedrà una presenza più consistente dei membri della famiglia Addams, la Ortega sarà anche produttrice della serie ed ha anticipato che lo show darà maggiore enfasi alla dimensione horror rispetto al romanticismo adolescenziale che aveva caratterizzato la prima.

Trama della prima stagione:

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

