I BTS cantano Butter ai Billboard Music Awards 2021: VIDEO

I BTS hanno portato per la prima volta sul palco il loro singolo Butter ai Billboard Music Awards 2021. La band K-pop ha scelto la premiazione americana per fare il debutto tv della canzone, ovviamente, però, a distanza a causa della pandemia.

RM, V, Jimin, Jungkook, Jin, J-Hope e Suga si sono esibiti con un look total black ed hanno regalato una performance indimenticabile come sempre.

Guarda il video dell’esibizione dei BTS a Billboard Music Awards 2021:

BTS (방탄소년단) 'Butter' @ Billboard Music Awards

Parlando di Butter, RM ha detto: “Innanzitutto, non pensavamo di pubblicare un nuovo singolo, ma la situazione del virus si sta prolungando e così abbiamo pensato di avere un’altra canzone estiva. Pensavamo si aver bisogno di un altro pezzo estivo e Butter era quella perfetta.

Oltre all’esibizione, i BTS si sono portati a casa una serie di premi: hanno vinto come Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist and Top Selling Song, ovvero ogni categoria per cui erano nominati ai Billboard Music Awards 2021.

I record di Butter:

A poche ore dalla sua pubblicazione, il video ufficiale di Butter dei BTS, ha già superato oltre 50 milioni di visualizzazioni su Youtube. Ma non è certo l’unico record che questa frizzante canzone è riuscita ad ottenere!

Ecco tutti i record che Butter dei BTS è riuscita a battere in meno di 24 ore!

Dynamite scansati! Il video ufficiale di Butter è stata la video première più vista di sempre su Youtube con oltre 3,89 milioni di persone collegate in giro per il mondo. Inoltre, si tratta del video musicale che è riuscito più velocemente a raggiungere la soglia delle 10 milioni di visualizzazioni. Una soglia raggiunta, pensate, in soli 13 minuti!