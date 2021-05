Deddy e Aka7even andranno a vivere insieme dopo Amici 20

Deddy e Aka7even hanno stretto una bellissima amicizia ad Amici 20. A quanto pare il legame che si è creato tra i due cantanti avrà presto un risvolto molto importante.

I due giovani hanno annunciato, infatti, l’intenzione di voler andare a vivere insieme. In una diretta congiunta che hanno realizzato su Instagram ieri e che i due artisti hanno regalato ai fan, Deddy e Aka hanno rivelato che presto conviveranno in una stessa abitazione.

Ovviamente l’annuncio non poteva che sollevare tanta curiosità e soprattuto la domanda in quale città vivranno. Purtroppo, però, i due ragazzi per il momento non hanno specificato alcun dettaglio. Possiamo solo intuire che il loro futuro professionale si incrocerà di nuovo dopo aver partecipato ad Amici 20 e dopo aver vissuto insieme per tanti mesi in casetta.

Deddy e Aka7even vanno a convivere, la gaffe che ha fatto arrabbiare i fan di Luca Marzano

Oltre a questo annuncio di Deddy e Aka7even, i due artisti hanno ricordato i momenti più belli di quest’esperienza. In particolare uno dei momenti più esilaranti quando Deddy si è travestito da stellina facendo spaventare il cantante campano.

Sfortunatamente, però, nel ricordare la sua reazione allo scherzo, l’artista di Loca si è fatto scappare una frase che ha suscitato molto scalpore da parte dei suoi stessi fan: “Ho urlato come una che**a”.

Una frase davvero infelice, soprattutto alla luce della discussione in atto sul decreto DDL Zan. Ma siamo sicuri (o almeno è quello che speriamo) che non è stata pronunciata con alcun intento omofobo e che Aka7even saprà scusarsi adeguatamente.