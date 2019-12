You 2 – Netflix: Jenna Ortega con il suo personaggio Ellie spicca nel cast!

La seconda stagione di You è disponibile su Netflix dallo scorso 26 dicembre. L’abbiamo vista e il finale è stato ricco di colpi di scena (leggi il recap). Netflix non ha ancora ufficialmente parlato del rinnovo ma i presupposti ci sono tutti (scopri i dettagli). Tra i nuovi personaggi la giovanissima Ellie, interpretata da Jenna Ortega si è fatta decisamente notare.

Jenna Ortega è un’attrice californiana giovanissima ha infatti solo diciassette anni ma è già in grado di farsi amare. Un sorriso magnetico e un personaggio ben scritto l’hanno sicuramente fatta notare al pubblico della seconda stagione di You. La sua carriera inizia presto infatti recita da quando ha nove anni. Disney Channel l’ha resa nota in larga parte per la serie Harley in mezzo ma con la serie Netflix c’è stato un salto di qualità.

Nella serie interpreta una vicina di casa di Will/Joe. Una ragazzina schietta, intraprendente, amante del cinema e che sogna di fare la regista. I dialoghi con il protagonista sono vivaci e capiamo da subito che Joe le vorrà bene. Joe tenta di controllarla ma una teenager è sicuramente migliore con cellulari e app. Ciò che amo di Ellie cè che ha il coraggio di dire sempre quello che pensa, ha detto Jenna a TeenVogue.

La giovane attrice ha poi raccontato che sul set ha trovato un ambiente fantastico. Quando parlavo venivo ascoltata e questo mi dava molta più sicurezza. Essendo una giovane attrice latina non è sempre scontato ma questa volta mi sono sentita davvero parte del progetto. Poter lavorare in un ambiente così è molto stimolante per un’artista. Nel finale di You 2 Ellie sopravvive. Sarebbe bello vederla tornare e prendere in mano la sua vita. Se tornasse la vorrei sicura di sè. Tutti subiscono il fascino di Joe ma lei sa che in fondo è una brutta persona.