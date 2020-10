We are who we are: cosa succederà negli episodi finali! (anticipazioni)

We are who we are episodi finali: Domani su Sky e NOW TV andranno in onda le ultime due puntate della serie We are who we are (guarda il trailer qui). La serie firmata da Luca Guadagnino si avvicina quindi all’epilogo. Ecco le sinossi e due clip dagli episodi finali!

Nel settimo episodio, una tragica notizia sconvolge l’intera base militare di Chioggia. Mentre tutti i protagonisti provano ad elaborare il terribile evento, i rapporti tra Richard (Scott Mescudi), il padre di Caitlin, e Sarah (Chloë Sevigny), la madre di Fraser, diventano sempre più tesi. L’uomo arriva a rivolgerle pesanti accuse in pubblico. Intanto, Caitlin (Jordan Kristine Seamón) si riavvicina al suo ex, Sam (Ben Taylor). Insieme al gruppo di amici va a bere nella villa dove hanno celebrato il matrimonio di Craig e di Valentina. Nel frattempo, Sarah scopre la relazione di sua moglie Maggie (Alice Braga) con la madre di Caitlin e fa trasferire a Chicago la famiglia della ragazza.

Nell’episodio finale di We are who we are, Caitlin è pronta a trasferirsi a Chicago. Prima della partenza, Fraser (Jack Dylan Grazer) le propone di scappare insieme a Bologna in occasione del concerto al Locomotiv Club di Blood Orange. Mentre Caitlin e Fraser fanno l’autostop per raggiungere la città, conoscono un ragazzo, Luca. Intanto Caitlin, in abiti maschili, conosce una barista che la crede transgender. Inizialmente, Caitlin sembra contenta della cosa, ma poi entra in crisi e scappa alla stazione per prendere il primo treno. Prima di partire, però, avrà una sorpresa inaspettata.