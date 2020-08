We are who we are: Ecco il nuovo trailer della serie Sky – HBO (VIDEO)

We are who we are sarà una delle serie di punta del prossimo autunno per Sky. Dietro agli episodi c’è la collaborazione Sky HBO e la produzione porta la firma di The Apartment e Wildside. Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome) è sceneggiatore e produttore esecutivo. Vi avevamo già mostrato il primo teaser ma alcune ore fa i canali ufficiali ne hanno diffuso un secondo. Ecco il video e qualche dettaglio

We are who we are uscirà il 9 ottobre e sarà disponibile su Sky e Now TV e conta 8 episodi. Una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell’essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. Nel cast troviamo Jack Dylan Grazer interpreta Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York va a vivere in una base militare in Veneto con la madre Sarah (Chloë Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), due militari.

Nel nuovo trailer scopriamo qualche scena e ci rendiamo subito conto che i discorsi tra i protagonisti saranno interessanti. La serie affronta diverse tematiche e sarà sicuramente interessante osservare lo sviluppo dei protagonisti. Relazioni familiari, amicizie, voglia di cambiamento e crescita saranno i temi cardini e gli oggetti principali di conversazione.

Ecco il nuovo trailer di Ww are who we are:

Mentre contiamo i giorni che mancano al 9 ottobre ci godiamo il nuovo trailer di #WeAreWhoWeAre@jgrazerofficial @jkseamon1 pic.twitter.com/OxzpmlgihF — Sky (@SkyItalia) August 30, 2020